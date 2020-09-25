Премьер Венгрии считает неразумной действующую политику санкций ЕС к РФ

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Действующие санкции Европейского союза в отношении России неразумны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ЕС следует проявить больше жёсткости в военной сфере.

Он уверен, что для получения равных отношений с Москвой необходимо нарастить европейскую военную мощь, передаёт Reuters.

Мы должны быть очень, очень жёсткими в военном отношении по отношению к России, и мы должны очень активно сотрудничать в сфере торговли. Мы очень слабы в вооружённых силах и очень жёстко относимся к торговле, — подчеркнул он.

Он уверен, что несмотря на подписание в 2017 году оборонного пакта, экономическую мощь стран ЕС сейчас нельзя сопоставить с военной.

С венгерской точки зрения мы не понимаем, зачем нам это делать. Но если Европейский союз захочет инициировать это, мы готовы рассмотреть, — ответил Орбан на вопрос о том, должен ли ЕС ввести новые санкции против РФ из-за отравления политика Алексея Навального.

Ранее, как писал NEWS.ru, Европейская комиссия планирует создание правового механизма, который позволит вводить санкции по отношению к любой стране за нарушение прав человека, что аналогично «акту Магнитского» в США. В настоящий момент рассматривается возможность присвоения ему имени отравленного российского политика Алексея Навального.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.