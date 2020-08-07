Премьер Венгрии назвал нелегальных мигрантов биологической угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нелегальные мигранты, пытающиеся проникнуть на территорию страны, представляют серьёзную угрозу для здоровья населения и несут в себе биологическую опасность в связи с пандемией коронавируса.
По его словам, определенная группа мигрантов может рассматриваться как «биологическое оружие». Их прибытие в страну должно быть приостановлено «любой ценой». При этом он добавил, что не все приезжие могут быть опасны. Всех, въезжающих в Венгрию, необходимо тестировать на COVID-19,
С 15 июля Венгрия открыла свою границу для граждан РФ с действующей визой. Однако прибывающим придётся либо предоставить два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию нового типа, либо пройти 14-дневный карантин.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.
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