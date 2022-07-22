Премьер Украины Шмыгаль заявил, что в стране собрали 6,5 млн тонн зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Украине собрали 6,5 млн тонн зерна, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия страны, уборку провели на 18% территорий.

Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 2,1 млн га (18 %), всего намолочено 6,5 млн тонн зерна нового урожая, — говорится в сообщении.

22 июля Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.

Соглашение будет действовать 10 дней. Отмечается, что стороны смогут продлить его по истечении срока.