Премьер Украины рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/1ba38d5c-707c-11eb-843e-96000091f725_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль/facebook.com

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет поднят, когда страна сможет подтвердить полный переход своей армии к стандарту Североатлантического альянса.

По его словам, в Европе «дали важный политический сигнал», что двери организации для Украины открыты. Шмыгаль подчеркнул, что это дословная цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга. Единственным ключевым вопросом для вступления в НАТО является переход армии на стандарты организации.

Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО, — заявил глава кабмина в интервью «Укринформу».

Он подчеркнул, что планируется ряд совместных учений с НАТО, которые дадут продемонстрировать уровень Украины.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине заявили, что страна рассчитывает быть членом Североатлантического альянса в 2030 году. По словам первого заместителя министра иностранных дел страны Эмины Джапаровой, предоставление плана действий по членству в НАТО станет для страны сильным импульсом для движения по пути реформ, а также активизации усилий для достижения критериев членства в организации.