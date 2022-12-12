Премьер Сербии нашла в словах Бербок «ошеломляющий уровень абсурда» Премьер Сербии Брнабич заявила об «ошеломляющем уровне абсурда» в критике Бербок

Фото: Twitter

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отвечая на критику министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявила об «ошеломляющем уровне абсурда» в словах немецкого дипломата. В своем Twitter глава сербского правительства напомнила, что в майском коммюнике главы МИД стран G7 призывали соблюдать резолюции СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире», однако на деле все получается по-другому.

Теперь, к удивлению, МИД Германии прямо заявляет, что резолюцию 1244 СБ ООН, в которой оговаривается, что Сербия имеет право просить о возвращении определенного числа своих сил безопасности в Косово, следует игнорировать, поскольку это «неприемлемо», — написала Брнабич.

Она также задумалась, на основе каких критериев принимается решение о соблюдении резолюций ООН. По мнению сербского премьера, продемонстрированный Бербок подход к разрешению ситуации демонстрирует «ошеломляющий уровень абсурда».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что позиция, в рамках которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой. Она также отметила, что в целом риторика Сербии в отношении самопровозглашенной республики не способствует снятию напряжения.

В воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово силой взял под контроль объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

Также он в экстренном порядке созвал национальный Совет безопасности.