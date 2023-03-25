Премьер Польши призвал Германию отправлять больше оружия Украине

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

Танк Leopard 2A6

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил убеждение, что Германия должна более активно оказывать военную поддержку властям Украины. В интервью изданию Politico польский премьер высказал мнение, что Берлин на самом деле не настолько щедр по отношению к Киеву, как пытается продемонстрировать.

Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное, — заявил Моравецкий.

Польский премьер также упрекнул правительство Германии в энергетическом кризисе, который поразил западные страны после отказа от российских энергоресурсов. По словам Моравецкого, Берлин должен нести ответственность за «бардак» на энергетическом рынке, поскольку перед этим долго развивал сотрудничество в этой сфере с Москвой.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предупредил о риске серьезной эскалации из-за планов Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Министр иностранных дел РФ отметил, что применение такого оружия, среди прочего, нанесет серьезный удар по сельскохозяйственной промышленности на Украине.