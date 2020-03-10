https://static.news.ru/photo/ba49abf8-62cc-11ea-b04c-fa163e074e61_660.jpg Марк Рютте Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попал в неловкую ситуацию. В прямом эфире политик призвал граждан отказаться от рукопожатий в рамках борьбы с коронавирусом, после чего тут же нарушил новое правило.

С этого момента мы перестаём жать руки. Вы можете перестукиваться ногами или локтями или чем-то другим, что придумаете, но с сегодняшнего дня мы собираемся прекратить рукопожатия, — цитирует Reuters слова премьера.

Immediately after announcing a new no handshake policy in the Netherlands, Dutch Prime Minister Mark Rutte did this. pic.twitter.com/tB8CxiJyH9 — Sean Craig (@sdbcraig) March 9, 2020

Спустя несколько минут Рютте повернулся к главе Центра по контролю за инфекционными заболеваниями и пожал ему руку. Яп ван Диссель указал премьеру на ошибку. Политик в ответ напомнил, что обмениваться рукопожатиями нельзя, и рассмеялся.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании заражение коронавирусом диагностировали у генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита.