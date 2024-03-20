Премьер-министр Украины допустил менее масштабную мобилизацию Шмыгаль: ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. По его мнению, возможно, в таком масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военнослужащих и транши западных союзников, передает Bloomberg.

Мы продолжим борьбу, если заручимся поддержкой наших партнеров, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинская армия испытывает острую необходимость в артиллерийских снарядах. Кроме того, она нуждается в ракетах большой и средней дальности.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих, проходящих срочную службу. Из документа, опубликованного на сайте президента, следует, что она запланирована на апрель и май 2024 года.

Также Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Украинский лидер продлил и всеобщую мобилизацию, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим для повышения их мотивации. Он напомнил, что сегодня солдатам выплачивают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).