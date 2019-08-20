https://static.news.ru/photo/23ae2102-c37f-11e9-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте (справа) Фото: Luigi Mistrulli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте. Их беседа длилась около 15 минут.

По данным президентского Квиринальского дворца, 21 августа в 16:00 (17:00 мск) глава государства проведёт консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии. После этого он примет делегацию, в которую входят члены основных политических партий.

Ранее Конте объявил о завершении работы его правительства.

Политический кризис в Италии начался 8 августа. Тогда вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил премьер-министру Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции. На следующий день он уже обозначил необходимость досрочных выборов, а его партия объявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьеру, писал News.ru.