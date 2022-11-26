Премьер-министр Бельгии прибыл в Киев Зеленский сообщил о прибытии бельгийского премьера де Кроо в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в субботу, 26 ноября, прибыл с визитом в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства объявил о начале переговоров и выразил уверенность в том, что диалог будет содержательным и полезным.

Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо на Украине! Начинаем переговоры. Я уверен, что они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран, — сообщил президент.

Накануне Совет министров Бельгии утвердил новые поставки для ВСУ, о чем говорил глава Минобороны европейской страны Людивин Дедондер. Киев получит десять беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium, а также две мобильные лаборатории. С помощью данных беспилотников можно искать взрывоопасные подводные объекты. Мобильные лаборатории, как указала глава бельгийского военного ведомства, могут быть развернуты рядом с местом, где произошел инцидент химического, бактериологического, радиологического или ядерного характера, а также в зонах бедствия.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с польским и литовской коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, сообщил глава украинского кабмина. В документе также говорится об активизации дискуссии по вступлению Киева в НАТО и ЕС.