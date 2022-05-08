Глава парламента ФРГ обсудила с премьером Украины предоставление оружия

Президент бундестага Бербель Бас / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Председатель бундестага ФРГ Бербель Бас провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, об этом украинский политик сообщил у себя в Telegram-канале. Они обсудили перспективы вступления Украины в Евросоюз, предоставление Киеву тяжёлого вооружения и восстановление разрушенных украинских территорий.

Обсудили стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейские перспективы Украины, — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в ходе беседы Бас заверила его, что Германия безоговорочно поддерживает Украину, а также идею её вступления в Евросоюз.

Премьер-министр призвал немецкие предприятия и правительство ФРГ присоединиться к восстановлению Украины. По его словам, украинские власти хотят не просто отстроить разрушенное, но и сделать страну одной из наиболее привлекательных для жизни в Европе.

Бас прибыла в Киев 8 мая. В ходе своей поездки она намерена не только провести переговоры с украинским руководством, но и почтить память жертв Второй мировой войны.