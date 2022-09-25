Правительство Турции рассмотрит альтернативы платежной системе «Мир»

Фото: Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com

Правительство Турции на заседании в понедельник, 26 сентября, рассмотрит возможные альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Анкаре.

Президент республики Реджеп Эрдоган на минувшей неделе поручил профильным ведомствам проработать альтернативы использованию карт «Мир». Этот вопрос обсуждался на заседании 23 сентября в столице Турции с участием Минфина, Центробанка и руководителей ведущих банков страны.

В середине сентября два частных турецких банка Is bankasi и Denizbank заявили о приостановке обслуживания карт «Мир» из-за угроз США ввести санкции за поддержку России. Сейчас карты «Мир» в Турции принимают банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приостановил обслуживание карт «Мир». Причиной названы «технические процедуры». При этом кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» работают в штатном режиме в инфраструктуре ПС UZCARD на территории Узбекистана.