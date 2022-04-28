Правительство Швеции выступило против референдума о членстве страны в НАТО

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Кабмин Швеции выступил против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО, заявили премьер-министр страны Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде. Они подчеркнули, что граждане, которые четыре года назад голосовали на выборах за свободу от военных альянсов, уверены, что это необходимо ради безопасности страны.

Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. <...> Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать, — сказала глава кабмина Швеции.

В свою очередь, глава МИД Швеции заявила, что референдум поляризует население и «в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию».

27 апреля заместитель министра обороны США Майкл Маккорд заявил, что НАТО может рассмотреть вопрос о присоединении Финляндии и Швеции уже в июне на своей очередной встрече на высшем уровне. Он выразил уверенность, что данный вопрос решится к этому сроку. При этом замглавы Пентагона добавил, что считает этот процесс «желанным развитием событий».