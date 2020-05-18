Германия прокомментировала фейки о массовой чипизации людей

https://static.news.ru/photo/537ef890-991a-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Qin Lang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что немецкие власти высоко оценивают вклад благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтсов в борьбу с пандемией COVID-19 и другими болезнями.

Деммер прокомментировала конспирологические теории о намерении Билла Гейтса чипировать и подчинить население планеты под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией. Фонд Гейтсов в 2018-2019 годах оказался крупнейшим спонсором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обеспечив около 10% бюджета организации.

Вокруг этого есть масса выдуманных историй, которые лишают людей уверенности. Билл и Мелинда в течение 20 лет поддерживают борьбу с бедностью и системы здравоохранения в развивающихся странах. <...> Правительство ФРГ ценит работу фонда, — цитирует ТАСС представителя немецких властей.

Как писал NEWS.ru, в начале мая оскароносный режиссёр Никита Михалков выпустил телепередачу о связи фонда Гейтсов с пандемией и планами порабощения человечества. Руководство канала «Россия 24» сняло с эфира повторы программы Михалкова, после чего автор обвинил СМИ в попытке скрыть правду.

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин призвал миллиардера Билла Гейтса доказать непричастность к возникновению пандемии коронавируса и опровергнуть намерение чипировать население Земли, но позже назвал требования шуточными.