Правительство Финляндии намерено повторно ввести ограничения на турпоездки

https://static.news.ru/photo/358e2fbc-d7e1-11ea-b49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roni Rekomaa via www.imago-image/Global Look Press

Кабмин Финляндии сообщил о возвращении ограничений на перемещение между страной и Нидерландами, Бельгией и Андоррой. Такое решение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Ограничения вступят в силу с 10 августа 2020 года.

На сегодняшнем заседании 6 августа правительство приняло решение восстановить внутренний пограничный контроль при движении между Финляндией и Нидерландами и между Финляндией и Бельгией. Ограничения на внешнее приграничное движение будут возвращены для движения прибывающих в Финляндию из Андорры. В Нидерландах, Бельгии и Андорре заболеваемость коронавирусом начала расти после предыдущей оценки. Ограничения вступят в силу в понедельник, 10 августа, — цитирует сообщение РИА Новости.

По оценкам эпидемиологов, заболеваемость коронавирусом в странах, разрешённых Финляндией для туризма, не должна превышать восьми случаев на 100 тысяч человек.

В связи с новыми ограничениями теперь поездки разрешены лишь между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией, Литвой, Италией, Грецией, Лихтенштейном, Мальтой, Германией, Словакией и Венгрией, Кипром, Ирландией, Сан-Марино, Ватиканом, Грузией, Японией, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом, Уругваем и Китаем.

Как ранее писал NEWS.ru, с 7 августа в Черногорию россиянам можно будет въехать без ограничений и дополнительных условий.