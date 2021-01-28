Пожилым немцам рекомендовали не вакцинироваться препаратом от AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/3ede687e-6176-11eb-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency

Комиссия по вакцинации ФРГ рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca только людям в возрасте до 65 лет. Пожилым немцам следует воспользоваться другими препаратами.

Регулятор, комментируя рекомендацию, сообщил, что в настоящее время недостаточно данных, позволяющих оценить эффективность вакцины AstraZeneca для пожилых, передаёт Der Spiegel. Другие категории населения могут использовать препарат без ограничений, отметили в комиссии.

Вакцина от AstraZeneca ещё не получила одобрения на использование в Евросоюзе, однако это может произойти уже 29 января. Препарат могут использовать в первую очередь для вакцинирования медицинских работников. Компания сообщила, что поставит в ЕС меньший объём вакцины, чем планировалось изначально, из-за технических проблем на заводе в Бельгии. При этом в Еврокомиссии потребовали выполнения обязательств по поставкам в полном объёме.

Как писал NEWS.ru, в AstraZeneca заявили, что нашли способ обеспечить своей вакцине эффективность, превышающую 90%. Глава компании Паскаль Скорио раскрыть подробности «формулы успеха» отказался.