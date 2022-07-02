PostEurop приостановила членство «Почты России» Ассоциация европейских почтовых операторов PostEurop приостановила членство «Почты России» и «Белпочты»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членство «Почты России» и «Белпочты», говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Такое решение будет действовать до Генассамблеи PostEurop, которая пройдет 5 октября 2022 года. На ней статус российской и белорусской почтовых организации может быть пересмотрен.

Такое решение было принято советом директоров, учитывая ситуацию на Украине и в результате запроса большого числа членов PostEurop, — говоритсяв сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая почтово-логистическая компания DHL объявила о прекращении импортных и транспортных перевозок в РФ и Белоруссию на фоне обострения ситуации на Украине. Почтовые службы UPS и FedEx ранее также сообщили о приостановке доставки писем и посылок в Россию.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях, а также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих государствах.