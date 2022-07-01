Минспорты 33 стран потребовали приостановить членство РФ в организациях

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look press

Камиль Бортничук

Министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях, а также запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах. Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, пишет ТАСС.

Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Белоруссии в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях этих стран, — говорится в заявлении.

Документ подписали почти все 25 стран ЕС за исключением Болгарии, Венгрии. К коммюнике присоединились Великобритания, Лихтенштейн, Исландия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Норвегия.

По словам Бортничука, заявление касается ограничений, которыми «должны быть объяты» спортсмены и Белоруссии в контексте происходящих на Украине событий. Документ был принят в связи с тем, чтобы «не открывать двери» для возвращения российских и белорусских спортсменов в мировой спорт, как, например, это произошло в бобслее и скелетоне.

Мы рекомендовали международным федерациям исключить российских и белорусских спортсменов и команды из международных соревнований, а также лишить Россию и Белоруссию права на проведение крупных международных мероприятий, — заявил глава Минспорта Польши.

Спортсменов из России и Белоруссии рекомендовано допускать до международных соревнований только в нейтральном статусе без государственных флагов, гербов и гимнов.

Ранее бывший руководитель гоночного чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун заявил о готовности принять пулю за президента России Владимира Путина. Бизнесмен из Великобритании также назвал президента России первоклассным человеком.