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Европа

Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию снизятся на 40%

15:37, 14 марта 2021 28
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca будут снижены на 40%. Об этом сообщает Минздрав республики.

У нас есть первые результаты переговоров с AstraZeneca. Для ЕС поставки будут сокращены на 73%, а для Чехии — только на 40%. На следующей неделе будет произведено 9600 доз (вместо 16 800). Через неделю вместо обещанных 88 тысяч доз мы получим всего 10 867. Но в конец месяца поступит 99 859 доз, — говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что Чехия заказала в общей сложности 25 млн доз вакцин разных производителей. Помимо AstraZeneca, препараты в республику поставляют компании Pfizer/BioNTech и Moderna.

Пока остаётся открытым вопрос применения в Чехии российской вакцины «Спутник V». Многие представители правительственных кругов высказывались в поддержку препарата центра Гамалеи, в том числе и президент страны Милош Земан. Однако Минздрав отказывается регистрировать препарат в стране без одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, власти Германии должны донести до ЕС эту мысль.

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