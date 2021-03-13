Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию снизятся на 40%

https://static.news.ru/photo/6505ac54-84c3-11eb-ac3b-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca будут снижены на 40%. Об этом сообщает Минздрав республики.

У нас есть первые результаты переговоров с AstraZeneca. Для ЕС поставки будут сокращены на 73%, а для Чехии — только на 40%. На следующей неделе будет произведено 9600 доз (вместо 16 800). Через неделю вместо обещанных 88 тысяч доз мы получим всего 10 867. Но в конец месяца поступит 99 859 доз, — говорится в сообщении.

VAKCÃNY. MÃ¡me prvnÃ­ vÃ½sledky jednÃ¡nÃ­ s AstrouZenecou. Pro EU snÃ­Å¾Ã­ dodÃ¡vky o 73%. Pro ÄR vÅ¡ak jen o 40%! PÅÃ­Å¡tÃ­ tÃ½den pÅijde 9 600 dÃ¡vek (mÃ­sto 16 800). O tÃ½den pozdÄji dostaneme jen 10 867 vakcÃ­n mÃ­sto slÃ­benÃ½ch 88 tisÃ­c. Na konci mÄsÃ­ce ale pÅijde 99 859 dÃ¡vek. — ChytrÃ¡ karantÃ©na (@ChytraKarantena) March 14, 2021

Накануне премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что Чехия заказала в общей сложности 25 млн доз вакцин разных производителей. Помимо AstraZeneca, препараты в республику поставляют компании Pfizer/BioNTech и Moderna.

Пока остаётся открытым вопрос применения в Чехии российской вакцины «Спутник V». Многие представители правительственных кругов высказывались в поддержку препарата центра Гамалеи, в том числе и президент страны Милош Земан. Однако Минздрав отказывается регистрировать препарат в стране без одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), являющегося регулятором ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как заявил глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов, власти Германии должны донести до ЕС эту мысль.