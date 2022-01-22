Посол Украины поприветствовал отставку главкома ВМС Германии

Украинский посол в Германии Андрей Мельник поддержал решение командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха уйти в отставку после его слов о том, что Крым навсегда останется в составе России. Высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке. По словам украинского дипломата, заявление военного чиновника повергло украинцев в шок, рассказал он в интервью немецкой газете Welt.

Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку, — сказал Мельник.

Он подчеркнул, что произошедшее «серьёзно ставит под вопрос международный авторитет и надёжность Германии — не только с украинской точки зрения».

Как отметил Мельник, слова Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

После этого МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть данные высказывания.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.