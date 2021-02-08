Посол России в Польше рассказал о приравнивании СССР к нацистской Германии

https://static.news.ru/photo/c4990490-6a24-11eb-ad98-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Kotliarchuk/Global Look Press

В Польше на СССР возлагается такая же ответственность за Вторую мировую войну, как и на нацистскую Германию, отметил в интервью NEWS.ru посол РФ в республике Сергей Андреев.

По словам дипломата, в последние годы в Польше участились попытки переписать историю.

Россия представляется как главный источник чуть ли не всех польских бед, на СССР возлагается равная с нацистской Германией ответственность за Вторую мировую войну, освобождение Польши Советским Союзом отрицается и трактуется как замена немецкой оккупации на советскую, — подчеркнул Сергей Андреев.

Глава дипмиссии добавил, что на основании польского закона о «декоммунизации» продолжается снос памятников советским воинам-освободителям, а советские воинские захоронения на территории Польши нередко оскверняются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Польше состоялись военные учения «Зима-20», в ходе которых моделировалась война с восточным соседом. Результаты учений показали, что при нападении со стороны Белоруссии или России войска противника смогут занять Варшаву за пять дней.