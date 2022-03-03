После обстрела шахты в Донецке под землёй остались блокированы 33 горняка

В результате обстрела крупнейшей в Донецке угольной шахты имени Засядько 33 горняка остались блокированы под землёй. Сама шахта в настоящее время обесточена, сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

В 15:35 в результате обстрела обесточена шахта имени Засядько. Под землёй находятся 33 горняка, — говорится в сообщении ведомства.

Для оказания помощи горнякам на место происшествия направлены отряды спасателей МЧС ДНР.

Также по информации министерства, в результате обстрела шахты имени Скочинского был обесточен вентилятор главного проветривания. О судьбе шахтёров не сообщается.

Ранее ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семёнов рассказал о том, что Народная милиция ДНР во время своего продвижения на Донецком направлении смогла взять украинских силовиков в кольцо. По его словам, скоро солдаты ВСУ начнут массовую сдачу в плен, «как это было в своё время под Сталинградом».