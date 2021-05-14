Португалия откроет границы для туристов из Европы

https://static.news.ru/photo/637fd004-b57d-11eb-89c5-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Власти Португалии приняли решение об открытии границ для туристов из большинства европейских стран. Это произойдёт в понедельник, 17 мая. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

Въехать в Португалию смогут жители стран Европейского союза, а также тех государств, которые входят в Шенгенскую зону. Отдых в Португалии также вновь будет доступен гражданам Великобритании. Поясняется, что меры коснуться стран, где число заболевших коронавирусной инфекцией не будет превышать 500 случаев на 100 тысяч человек.

Запрет на въезд в страну сохранится для ЮАР, Кипра, Хорватии, Нидерландов, Швеции, Индии и Бразилии.

Ранее власти Черногории заявили, что откроют свои границы для туристов всех стран со следующей недели. В страну уже могут въехать без ограничений туристы из России, Украины и Белоруссии, а также некоторых балканских стран. При этом ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не требуется.