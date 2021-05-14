Португалия откроет границы для туристов из Европы

Власти Португалии приняли решение об открытии границ для туристов из большинства европейских стран. Это произойдёт в понедельник, 17 мая. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.
Въехать в Португалию
Запрет на въезд в страну сохранится для ЮАР, Кипра, Хорватии, Нидерландов, Швеции, Индии и Бразилии.
Ранее власти Черногории заявили, что откроют свои границы для туристов всех стран со следующей недели. В страну уже могут въехать без ограничений туристы из России, Украины и Белоруссии, а также некоторых балканских стран. При этом ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не требуется.