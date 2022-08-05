Порт в Бердянске полностью освободили от мин

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Сапер делает надпись «Мин нет» после проверки территории

Морской порт Бердянска полностью разминирован. Он готов принимать суда и грузы, хотя восстановительные работы еще продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя порта Владимира Стельмаченко.

Происходило комплексное разминирование силами средствами инженерной службы Черноморского флота России. В нынешнее время есть акт по полному разминированию и безопасности порта, — цитирует его агентство.

Стельмаченко отметил, что инфраструктура порта серьезно пострадала в результате обстрелов ВСУ. В связи с этим прием судов возможен пока только на части рабочих причалов. Ведутся восстановительные работы, коллектив порта делает все возможное для приведения его в рабочее состояние. Ожидается, что полностью работоспособность порта будет восстановлена в течение года.

По словам Стемальченко, благодаря спецоперации были предотвращены банкротство продажа бердянского порта иностранной компании. Теперь он является государственным унитарным предприятием Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в порту Бердянска подняли со дна большой десантный корабль (БДК) «Саратов». В марте он получил повреждения после удара украинской ракетой «Точка-У» и был затоплен экипажем у причала, чтобы избежать взрыва боеприпасов. Корабль был отправлен на ремонт в Керчь.