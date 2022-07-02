Затопленный в марте десантный корабль «Саратов» подняли в порту Бердянска Член ВГА Запорожской области Рогов: в порту Бердянска подняли десантный корабль «Саратов»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

БДК «Саратов»

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске подняли из воды большой десантный корабль (БДК) «Саратов». В марте он получил повреждения после удара украинской ракетой «Точка-У» и был затоплен экипажем у причала, сообщает ТАСС.

Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир», — цитирует агентство Рогова.

Представитель ВГА напомнил, что корабль потопили, чтобы избежать детонации боеприпасов, когда на борту начался пожар.

Ранее стало известно, что глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил: 30 июня из Бердянска вышло первое торговое судно после перезапуска работы местного порта, на его борту семь тысяч тонн зерна для дружественных стран. По его словам, Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики и портовое оборудование готовы к перевалке грузов.