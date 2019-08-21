https://static.news.ru/photo/af2f9af4-c405-11e9-8a39-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко с женой Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко уехал вместе с семьёй отдыхать в норвежский город Олесунн.

Политик покинул Киев 18 августа. Семья улетела чартерным самолётом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, сообщает издание « Украинские новости ».

Ранее Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело по факту возможного незаконного пересечения границы Порошенко по поддельным документам. С 1 по 8 января 2018 года тот якобы отдыхал на Мальдивских островах под именем Mr. Petro Incognito. Этот отпуск ему обошёлся в $500 тысяч. При этом сам бывший украинский лидер все обвинения отверг и заявил, что летал в отпуск под своей настоящей фамилией, писал News.ru.