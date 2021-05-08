Порошенко перед Днём Победы напомнил украинцам об «агрессии» Путина

https://static.news.ru/photo/0e34b42a-affb-11eb-8cf5-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: petroporoshenko/facebook.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выложил на Facebook обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям в честь Дня Победы.

Политик посвятил обращение «преступлениям» коммунистического режима, а также вновь заявил о якобы «агрессии» со стороны России и её лидера Владимира Путина. По его словам, российский политик — «поджигатель войны, который разрушает международное право и видит соседей жилым пространством для своей империи».

Он также отметил стремление украинских властей поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, завершив обращение грубым высказыванием в адрес президента России.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины в канун Дня Победы в заявлении на своём официальном сайте напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.