Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать в глаза

https://static.news.ru/photo/682f33a8-915e-11eb-b79d-96000091f725_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что не зазорно жать руку российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик считает, что это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.

Мы пять лет держали линию, а не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия [в Донбассе] только в этом году 26 погибших. Твёрдо убеждён, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет, — заявил Порошенко на заседании Верховной рады.

Так бывший президент Украины напомнил депутатам слова действующего главы государства Владимира Зеленского, который после встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Париже заявил, что видел в глазах Путина «желание закончить войну».

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в ходе выступления в украинском парламенте напомнил Порошенко о разговоре с Владимиром Путиным в 2016 году, во время которого тогдашний лидер Украины поздравил российского президента с Днём солидарности и закончил разговор фразой: «Жму руку. Обнимаю».

Как писал NEWS.ru, депутаты Рады во время внеочередного заседания поддержали заявление властей Украины, которые обвиняют Россию в эскалации ситуации в Донбассе. Якобы Москва усиливает напряжённость на линии соприкосновения в Донбассе. Киев просит международные организации принять меры для расследования случаев «серьёзных нарушений международного права в ходе вооружённой агрессии РФ против Украины».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.