Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать в глаза

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что не зазорно жать руку российскому лидеру Владимиру Путину. Украинский политик считает, что это лучше, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира.
Мы пять лет держали линию, а не отводили войска и защищали каждого украинского воина. А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия [в Донбассе] только в этом году 26 погибших. Твёрдо убеждён, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет, — заявил Порошенко на заседании Верховной рады.
Так бывший президент Украины напомнил депутатам слова действующего главы государства Владимира Зеленского, который после встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Париже заявил, что видел в глазах Путина «желание закончить войну».
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в ходе выступления в украинском парламенте напомнил Порошенко о разговоре с Владимиром Путиным в 2016 году, во время которого тогдашний лидер Украины поздравил российского президента с Днём солидарности и закончил разговор фразой: «Жму руку. Обнимаю».
Как писал NEWS.ru, депутаты Рады во время внеочередного заседания поддержали заявление властей Украины, которые обвиняют Россию в эскалации ситуации в Донбассе. Якобы Москва усиливает напряжённость на линии соприкосновения в Донбассе. Киев просит международные организации принять меры для расследования случаев «серьёзных нарушений международного права в ходе вооружённой агрессии РФ против Украины».
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.