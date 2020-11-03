«Остановитесь»: Порошенко пообещал не допустить роспуска КС Украины

https://static.news.ru/photo/3e1434e6-1ddd-11eb-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинская партия «Европейская солидарность» не допустит принятия законопроекта президента страны Владимира Зеленского о прекращении полномочий конституционных судей, заявил её лидер Пётр Порошенко.

За последнюю неделю Госдума Российской Федерации внесла изменения в законодательство РФ, которым предусмотрено право президента страны-агрессора России [Владимира] Путина единолично увольнять судей Конституционного суда. Очень понравилась эта идея Зеленскому, и он хотел продавить её через Верховную раду, — сказал политик.

По его словам, если Зеленский хочет сформировать состав КС из честных юристов, он может воспользоваться наличием четырёх вакантных мест в суде. Он уверен, что действующий глава государства пытается приблизить страну к диктатуре, нарушая Конституцию, говорится на сайте его партии.

Вчера Зеленский пытался напугать Верховную раду и украинское общество. Это очень плохо, когда Зеленский хочет быть страшным и кого-то напугать. Я ему говорил ещё год назад и могу повторить — вас никто не боится, вы наоборот становитесь очень смешным. Плохо, когда президент выглядит страшно, но ещё хуже, когда над ним смеются. Остановитесь, — подчеркнул он.

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук также назвал законопроект антиконституционным, писал NEWS.ru.