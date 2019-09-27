https://static.news.ru/photo/9f5170ae-e1e6-11e9-88ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Пётр Порошенко приехал в Лондон к вывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, дом которой сожгли неизвестные под Киевом. Он вручил женщине футболку, на которой изображена карикатура на неё.

Политик посетил британскую столицу со своей супругой Мариной Порошенко. Он передал экс-чиновнице слова поддержки от многих украинцев.

Когда надо было подвергать себя опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, — она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, — она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приёмов, — написал бывший глава государства в Facebook .

Он отметил, что Гонтарева «не просто держится», но и борется за свою страну.

Осенью 2018 года Гонтарева сообщила о своём переезде в Лондон. В июне 2019 года финансист заявила об угрозах со стороны Коломойского, а в августе её сбил автомобиль. Полиция Лондона назвала случившееся несчастным случаем.

В ночь на 17 сентября неизвестные бросили через забор дома Гонтаревой под Киевом бутылку с зажигательной смесью. В результате здание вспыхнуло и полностью сгорело. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее грубым преступлением и потребовал от правоохранителей скорейшего установления личностей тех, кто причастен к инциденту, писал News.ru.