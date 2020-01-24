https://static.news.ru/photo/f50f1d50-3eb8-11ea-b0db-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший украинский президент Пётр Порошенко прокомментировал назначение экс-адвоката Януковича Александра Бабикова на пост заместителя директора Государственного бюро расследований.

Эти вещи делаются не просто так, и мы сегодня, к сожалению, имеем жёсткий антимайдан, жёсткий реванш, — цитирует РИА Новости слова Порошенко.

Также он подчеркнул, что ему не удалось передать руководству ГБР заявления от семей активистов, которые погибли во время «Евромайдана» в Киеве.

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований сегодня, 24 января. Правоохранительным органам пришлось усилить охрану здания для обеспечения безопасности экс-лидеру Украины.

Как писал NEWS.ru, ранее государственное бюро расследований Украины направило Порошенко пять повесток на допросы.