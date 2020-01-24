Бывший украинский президент Пётр Порошенко прокомментировал назначение экс-адвоката Януковича Александра Бабикова на пост заместителя директора Государственного бюро расследований.
Эти вещи делаются не просто так, и мы сегодня, к сожалению, имеем жёсткий антимайдан, жёсткий реванш, —
цитируетРИА Новости слова Порошенко.
Также он подчеркнул, что ему не удалось передать руководству ГБР заявления от семей активистов, которые погибли во время «Евромайдана» в Киеве.
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований сегодня, 24 января. Правоохранительным органам пришлось усилить охрану здания для обеспечения безопасности экс-лидеру Украины.
Как писал NEWS.ru, ранее государственное бюро расследований Украины направило Порошенко пять повесток на допросы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен