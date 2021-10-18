Интим по-социалистически: в Испании хотят вернуть секс-торговлю в подполье

Проституция позорит Испанию и должна быть уголовно наказуемой, заявил глава испанского правительства Педро Санчес, выступая в Валенсии в воскресенье на съезде Социалистической партии. По мнению Санчеса, секс-торговля является разновидностью современного рабства. Однако лидер испанских социалистов замахнулся на бизнес с огромными оборотами, и задачу он поставил не из лёгких.

История отношений испанского государства и секс-бизнеса полна противоречий и смены направления «ветра». До 1995 года проституция была в Испании незаконной и существовала исключительно как теневой бизнес. В 1995 году на волне либерализации Генеральные кортесы (испанский парламент) декриминализировали торговлю телесными услугами.

По некоторым данным, около 39% испанцев (в основном, мужчин) хотя бы раз в жизни воспользовались услугами секс-работник ов . Таковых, по разным оценкам, в Испании насчитывается не менее 300 тысяч. В стране также работают около 1500 легальных «мужских клубов» (в три раза больше, чем в стране есть больниц). Это означает, что Испания является третьей в мире страной по «торговому обороту» в секс-индустрии, уступая только Таиланду и Пуэрто-Рико.

Предлагать секс-услуги в Испании сегодня можно совершенно легально — единственное ограничение, что такой сервис не должен осуществляться в общественных местах. Кроме того, проституция разрешена исключительно как бизнес «самозанятых»: сутенёрство или посредничество за деньги попадает под статью УК о незаконном предпринимательстве.

Социалисты не впервые призывают искоренить проституцию в стране. В 2019 году во время предвыборной кампании Соцпартия уже выступала с такой инициативой. В её манифесте проституция была названа «одним из самых жестоких аспектов феминизации бедности и примером насилия в отношении женщин». По данным испанской полиции, около 80% проституток занимаются своей профессией не вполне добровольно: в основном, в сексуальное рабство женщин продают за долги.

Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Однако оппоненты обвиняют социалистов в неискренности — якобы таким образом партия пытается привлечь на свою сторону голоса испанских избирательниц. В этих словах может быть доля правды, поскольку за два года у власти правящая партия так и не предприняла никаких шагов, чтобы вернуть проституции статус нелегального бизнеса. Противники запрета проституции, в частности, настаивают, что увод этого занятия в тень не только не сделает жизнь секс-работников легче, а наоборот, лишит их возможности в случае необходимости просить защиты у правоохранительных органов, а также лишит государственную казну налоговых поступлений. В 2016 году (последние имеющиеся данные) объем секс-индустрии на Иберийском (Пиренейском) полуострове оценивался в €3.7 млрд.

Попытки загнать секс-бизнес в подполье предпринимаются под давлением мощного лобби, либо по политически безответственным мотивам, либо по их совокупности, сказала NEWS.ru активист в защиту прав секс-работников Ирина Маслова.

Криминализировать проституцию — это значит лишить ее работниц права на соцзащиту, юридическую поддержку и медицинскую помощь. Что бы там сторонники криминализации проституции ни говорили, что этим они защищают женщин, это будет означать, что секс-работницы будут поставлены в положение «сама виновата». Ирина Маслова глава Ассоциации секс-работников «Серебряная роза» (Санкт-Петербург) глава Ассоциации секс-работников «Серебряная роза» (Санкт-Петербург)

Испанские социалисты видят выход в том, чтобы не наказывать женщин за предоставление секс-услуг, а привлекать к ответственности их клиентов. Сами же они будут рассматриваться как пострадавшая сторона (это так называемая «шведская» модель). Но, убеждена Маслова, даже такой якобы направленный на защиту женщин вариант на практике означает, что их лишат «рынка сбыта», не предложив взамен никакого иного способа зарабатывать на жизнь.

Рынок — это всегда продавец и покупатель. Если покупателей объявят вне закона, что останется делать продавцам? Только самим уходить в тень, предлагая те же услуги, но уже нелегально. Станет ли от этого секс-работницам легче? Ни в коем случае, — констатирует она.

Больше всего Маслову возмущает, когда власти пытаются защищать те или иные категории населения, не поинтересовавшись мнением «подзащитных» о том, нуждаются ли те в подобной заботе или она станет для них медвежьей услугой.

Поскольку социалисты в Испании не обладают в парламенте подавляющим большинством (у них всего 84 депутата при необходимых 176-ти), для принятия любого решения им нужна поддержка других партий (в количестве 92 голосов).