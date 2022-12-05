Попытку Финляндии вступить в НАТО назвали блефом Европеист Федоров назвал блефом желание Финляндии вступить в НАТО из-за российской ядерной угрозы

Фото: Shutterstock

Попытка Финляндии вступить в НАТО из-за угрозы применения ядерного и химического оружия Россией является блефом, заявил «ПолитЭксперту» европеист Сергей Федоров. Он напомнил, что высокопоставленные российские чиновники и президент страны Владимир Путин не раз заявляли, что Россия не будет задействовать в украинском конфликте ядерный арсенал. Поэтому эксперт уверен, что вступая в Альянс, Финляндия лишь нагнетает ситуацию, тогда как соседство с Россией не приносило ей неудобств.

Видимо, финнам как-то надо нагнетать ситуацию, оправдывать свое стремление в НАТО, несмотря на то что они прекрасно жили в соседстве с Россией. Пятимиллионная страна использовала рынок товаров в Санкт-Петербурге, для нее это были колоссальные возможности. Если у их правительства стало преобладать другое мнение, то оно в скором времени убедится, что это принесет мало хорошего. Неудобств, реальных опасений станет гораздо больше, — заявил Федоров.

Политолог уточнил, что после вступления Финляндии в НАТО Россия разместит на границе с ней высокоточные ракеты, под прицелом которых стране придется находиться постоянно. При этом эксперт уточнил, что причин для конфликта Москвы и Хельсинки на самом деле нет, так как все территориальные споры между ними уже давно решены.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что основной причиной стремления страны присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, Хельсинки такую угрозу увидел после начала спецоперации на Украине.