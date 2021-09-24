Попугай клюнул Меркель в немецком парке птиц

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в один из последних дней на своём посту посетила парк птиц Марлоу. Вокруг политика порхала целая стая попугаев, некоторые даже садились на голову, а один из них клюнул её. Об этом сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Канцлер кормила птиц из рук смесью из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара. Один из попугаев внезапно клюнул Меркель. После такого политик не захотела подходить близко к 60-сантиметровому ручному филину.

Нет, нет. Я хорошо справилась с попугаями, — сказала Меркель.

В итоге филина в руках держал кандидат в бундестаг от Христианско-демократического союза (ХДС) Георг Гюнтер, который может стать преемником Меркель в избирательном округе 15 (Передняя Померания-Рюген — Передняя Померани — Грайфсвальд I).

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. Она намерена продолжать жить в Берлине и в расположенном неподалёку Уккермарке.