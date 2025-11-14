Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:09

В Раде ожидают скорой потери крупного населенного пункта

Депутат Рады Марьяна Безуглая: ВСУ могут потерять город Гуляйполе

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВСУ могут потерять город Гуляйполе на подконтрольной Украине части Запорожской области, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. При этом местные военные блогеры открыто говорят о катастрофе на этом направлении. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Город Гуляйполе. <...> Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении, — написала она.

Ранее сообщалось, что оборона подразделений ВСУ в запорожской Успеновке, расположенной под Гуляйполем, фактически сломлена. По его словам, российским войскам удалось достичь успеха, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что на Гуляйпольском направлении перестали выходить на связь бойцы 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В самой бригаде подтвердили исчезновение военнослужащих, но не могут установить их текущее состояние — они либо погибли, либо ранены, либо находятся в плену. Минобороны России не комментировало эту информацию.

