ВСУ могут потерять город Гуляйполе на подконтрольной Украине части Запорожской области, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. При этом местные военные блогеры открыто говорят о катастрофе на этом направлении. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Город Гуляйполе. <...> Попрощайтесь с городом на Запорожском направлении, — написала она.

Ранее сообщалось, что оборона подразделений ВСУ в запорожской Успеновке, расположенной под Гуляйполем, фактически сломлена. По его словам, российским войскам удалось достичь успеха, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что на Гуляйпольском направлении перестали выходить на связь бойцы 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В самой бригаде подтвердили исчезновение военнослужащих, но не могут установить их текущее состояние — они либо погибли, либо ранены, либо находятся в плену. Минобороны России не комментировало эту информацию.