Европе предложили развязать войну с Россией за Молдавию

С призывом начать «превентивную» войну против России обратился польский журналист Войцех Якубик к странам ЕС. Причиной этому стали разногласия политического руководства Молдавии и российской энергетической компании «Газпром» из-за долгов по газу. Соответствующая статья появилась в издании Biznes Alert.

Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы, — написал автор статьи.

По его мнению, «Газпром» использует положение Молдавии, чтобы повлиять на политические процессы в стране. При этом читатели в комментариях усомнились в адекватности журналиста и напомнили ему, что правила свободного рынка работают для всех, а не только в угоду Западу. Они посоветовали «Газпрому» вводить предоплату за газ, чтобы избегать подобные случаи.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Молдавия предпринимает попытки избежать оплаты долга «Газпрому» обманным путём. Он пояснил, что руководство страны планирует обвинить газового гиганта в мошенничестве.