Польский вирусолог назвал политику Белоруссии «вирусной бомбой»

https://static.news.ru/photo/5196f4fc-8e06-11ea-a491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Вирусолог из Польши Адам Бриза заявил, что его стране следует опасаться попадания коронавируса с территории Белоруссии. По его словам, белорусские власти проводят безответственную политику борьбы с COVID-19.

Он отметил, что заболевших в Белоруссии больше, чем в Польше, несмотря на то что населения там в четыре раза меньше, передаёт РИА Новости.

Белоруссия — единственный наш сосед, который проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что в подобной ситуации нельзя вообще говорить о противодействии распространению вируса в стране.

Хорошо, что сейчас закрыты границы, а въезжающие в Польшу проходят обязательный карантин. Но долго границы закрытыми вряд ли останутся. Что будет потом? — добавил он.

На территории Польши живёт большое число белорусов. Кроме того, в приграничных районах до закрытия границ был развит «торговый туризм» — пересечение границы каждый день для покупки товаров.

Нашему правительству надо хорошо проанализировать ситуацию и учесть белорусский фактор опасности при отмене очередных ограничений, — заключил Бриза.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную». Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 784 — до 17 489. Из-за заболевания, вызванного COVID-19, скончались 103 пациента, в том числе четыре человека за последние сутки. Выздоровели и выписаны 3259 человек.

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в Белоруссии — одни из самых высоких в европейском регионе. В ВОЗ подчеркнули, что причина заключается в отсутствии адекватных мер физического дистанцирования в стране.