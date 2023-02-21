Польский публицист назвал «ребяческим» восхищение американской политикой Польский публицист Важех назвал «ребяческим» отношение к американской политике в Варшаве

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Джо Байден

Варшава резко изменила свой курс относительно правящего президента США Джо Байдена после выборов, такое заявление сделал польский публицист Лукаш Важеха. По словам эксперта, до этого момента во времена правления Дональда Трампа польская элита выражала сомнения насчет Байдена, а президент Польши Анджей Дуда демонстративно медлил с поздравлением нынешнего лидера после выборов. Сейчас ситуация изменилась, и Варшава проявляет ребячество, выражая восхищение американской политикой, сообщает EADAily.

Этот переход от высокомерного презрения к восхищению кажется поистине гротескным. Не потому, что нельзя изменить свое мнение под влиянием поведения политика в определенных обстоятельствах, а потому, что оно показывает, насколько ребяческим и эмоциональным одновременно является восприятие американской или даже более общей внешней политики польскими элитами, — заявил публицист.

Автор считает, что визит Байдена в Польшу направлен на укрепление американской пропаганды. При этом, по словам Важеха, основная проблема складывается в том, что реальные факты отличаются от тех данных, которые приводят аналитики США.

Достаточно быть в курсе аналитических исследований, представленных несколькими крупными американскими аналитическими центрами, <...> чтобы увидеть, что реальность, описанная в профессиональных анализах, отличается радикально. Даже глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит в ином тоне, чем польская пропаганда. Слово «переговоры», проклятое в Польше, не раз появлялось в его устах, — отмечает публицист.

Важех считает, что теоретический переход на военный режим в странах Запада вызовет бурную реакцию общественности с протестами и беспорядками, в то время как россияне спокойно согласятся с «переходом на военные рельсы». На реакцию в странах ЕС может повлиять то, что антироссийские санкции стали ударом именно для Запада, а не для США. По мнению публициста, действия на мировом политическом поле в итоге приведут к столу переговоров, которые смогут успешно завершиться только при принятии удовлетворяющих обе стороны условий.

Как говорит генерал Милли, действия в конце концов закончатся переговорами. Переговоры должны привести к уступкам с обеих сторон. В то же время окончательная договоренность должна казаться обеим сторонам выигранной. Почти наверняка это будет означать территориальные уступки со стороны Киева, нравится нам это или нет, — заключил Важех.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин не будет лично смотреть выступление Байдена в Польше. По его словам, лидеру РФ доложат основные тезисы в письменном виде.