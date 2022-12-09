Польша тайно готовит к мобилизации 200 тысяч человек

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские власти тайно готовят мобилизацию 200 тысяч человек, пишет Еurasia Daily со ссылкой на портал Noizz.pl. Предполагается, что они будут отправлены на учения в марте 2023 года. Кроме того, порядка 17 тысяч человек могут быть призваны на действительную военную службу.

В качестве примера приводится случай призыва IT-специалиста по имени Михал, ранее в армии не служившего. Он был вызван по повестке на призывной пункт в городе Серадз, где от него потребовали заполнить анкету, присвоили категорию А (годен к действительной военной службе) и привели к присяге. Кроме того, от Михала потребовали подписать карточку с призывом на месячные учения.

Мне сообщили только дату и продолжительность учений, остальное я должен был узнать на месте. Я не помню, были ли объявления об учениях. Скорее всего, нет, — приводит издание его слова.

В публикации ссылаются на некий проект постановления Минобороны Польши об обязательных учениях, в которых планируется задействовать 200 тысяч человек. Лицам, уклоняющимся от участия в них, будет грозить привлечение к административной или уголовной ответственности.

Ранее замглавы Минобороны Польши Марчин Очепа заявил, что вероятность войны с польским участием крайне высока. По его словам, в текущих условиях внешняя и оборонная политика страны должна быть максимально глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками как в Европе и НАТО, так и во всем мире.