https://static.news.ru/photo/4d53deb4-bec2-11e9-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Власти Польши намерены существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу Ямал — Европа после окончания действия контракта в 2020 году.

Двадцать один миллион злотых против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего, — цитирует РИА Новости уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Как ранее писал News.ru, переговорную группу по продлению транзита российского газа через территорию Украины планируется создать после формирования нового кабинета министров, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Он напомнил, что 1 января истекает срок соответствующего контракта. Новая группа и её руководитель, которым станет министр энергетики, займутся дальнейшей судьбой документа. По его словам, украинской стороне важно продлить транзит газа, так как за счёт него страна получает примерно $3 млрд ежегодно.