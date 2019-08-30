Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве намерены потребовать у Германии выплаты репараций из-за ущерба, нанесённого во время Второй мировой войны.
По его словам, с 2017 года в стране работает специальная комиссия из депутатов парламента, передаёт
Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше, — подчеркнул политик.
Как писал News.ru, Дуда во время выступления по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало крупнейшему конфликту в истории, заявил, что трагедия Второй мировой войны не стала уроком для человечества, которое продолжает допускать и совершать серьёзные преступления.
По его словам, ВМВ унесла от 50 до 80 млн жизней. Говоря о XXI веке, политик привёл в пример этнические чистки, геноцид, также приводящие к человеческим жертвам.