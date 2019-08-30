https://static.news.ru/photo/31cf93e0-ccc3-11e9-aae9-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве намерены потребовать у Германии выплаты репараций из-за ущерба, нанесённого во время Второй мировой войны.

По его словам, с 2017 года в стране работает специальная комиссия из депутатов парламента, передаёт Der Spiegel . В ближайшее время будет готов итоговый отчёт её членов.

Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше, — подчеркнул политик.

Как писал News.ru, Дуда во время выступления по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало крупнейшему конфликту в истории, заявил, что трагедия Второй мировой войны не стала уроком для человечества, которое продолжает допускать и совершать серьёзные преступления.

По его словам, ВМВ унесла от 50 до 80 млн жизней. Говоря о XXI веке, политик привёл в пример этнические чистки, геноцид, также приводящие к человеческим жертвам.