https://static.news.ru/photo/e1161b94-ce67-11e9-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pern.pl

Польской системе передачи нефти может потребоваться около года на вывод «грязного» энергоресурса, поступившего по трубопроводу «Дружба».

Как сообщает ТАСС , срок назвал заместитель правления компании PERN (оператор польского участка «Дружбы») Рафал Миланд.

Это может занять около года, — резюмировал Миланд.

Глава польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек признался, что польская сторона ещё не посчитала сумму компенсаций за испорченное сырьё. Вместе с тем он выразил удовлетворение фактом того, что Россия признала право Польши на возмещение ущерба.

В апреле 2019 года загрязнённая хлоридами нефть попала в трубопровод «Дружба», по которому идёт передача сырья из России в Европу. Украина и Польша остановили экспорт ресурса 24 и 25 апреля. Россия возобновила передачу чистой нефти в Украину и Белоруссию и, затем, в Венгрию, Словакию и Чехию в мае. Польша частично восстановила прокачку 10 июня, а с 1 июля передача сырья была полностью возобновлена. Компенсации после инцидента должна выплатить компания «Транснефть».

Ранее News.ru писал о решении Белоруссии повысить тарифы на прокачку российской нефти через страну, чтобы компенсировать финансовые потери от инцидента с «Дружбой».