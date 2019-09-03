Фото: pern.pl

Польской системе передачи нефти может потребоваться около года на вывод «грязного» энергоресурса, поступившего по трубопроводу «Дружба».

Как сообщает ТАСС, срок назвал заместитель правления компании PERN (оператор польского участка «Дружбы») Рафал Миланд.

Это может занять около года, — резюмировал Миланд.

Глава польского топливного концерна Orlen Даниель Обайтек признался, что польская сторона ещё не посчитала сумму компенсаций за испорченное сырьё. Вместе с тем он выразил удовлетворение фактом того, что Россия признала право Польши на возмещение ущерба.

В апреле 2019 года загрязнённая хлоридами нефть попала в трубопровод «Дружба», по которому идёт передача сырья из России в Европу. Украина и Польша остановили экспорт ресурса 24 и 25 апреля. Россия возобновила передачу чистой нефти в Украину и Белоруссию и, затем, в Венгрию, Словакию и Чехию в мае. Польша частично восстановила прокачку 10 июня, а с 1 июля передача сырья была полностью возобновлена. Компенсации после инцидента должна выплатить компания «Транснефть».

Ранее News.ru писал о решении Белоруссии повысить тарифы на прокачку российской нефти через страну, чтобы компенсировать финансовые потери от инцидента с «Дружбой».

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