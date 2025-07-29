Польша «потеряла» часть территории впервые с 2022 года Территория Польши впервые за три года сократилась на 68 гектаров

Территория Польши уменьшилась впервые с 2022 года, сообщили в пресс-службе Главного статистического управления республики. По его информации, территория страны сократилась на 68 гектаров, а изменения затронули 11 воеводств.

Так, наибольшее сокращение площади произошло в Западно-Поморском воеводстве, которое стало меньше на 35 гектаров. Отмечается, что польские власти решили сократить территорию страны, чтобы привести официальные границы прибрежных зон в соответствие с фактической морской линией.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва, словно стервятники и гиены, подобрали часть русских земель в трудный период истории Руси после монголо-татарского ига. Особое внимание она уделила роли Екатерины II в возвращении этих территорий, отметив, что императрица сумела восстановить историческую справедливость.

До этого стало известно, что Польша больше не может проводить техническое обслуживание двигателей танков Abrams, приобретенных в США. Как отметил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский, причиной стало отсутствие специального промышленного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов.