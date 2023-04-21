Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT

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Польша и страны Балтии в рамках нового пакета мер в отношении России предложили отключить от SWIFT Газпромбанк или, по меньшей мере, подумать о заморозке активов банка. Об этом сообщает EuObserver. Также страны заявили, что ЕС должен заморозить активы стольких российских банков и финансовых учреждений, сколько возможно.

Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность, — приводит издание совместное заявление стран.

Издание отмечает, что в случае отключения странам Европы придется переводить платежи за газ через альтернативные источники — китайскую и российскую межбанковские системы передачи информации. При этом в Польше и Прибалтике указали, что если отключение от SWIFT невозможно, следует «рассмотреть вариант заморозки активов банка».

Также страны предложили ввести эмбарго на импорт газа из России, включая сжиженный вариант, призвали к эмбарго на российский алюминий, заявили о необходимости закрытия доступа в порты Евросоюза иностранных судов, перевозящих груз для зарегистрированных в РФ компаний.

Ранее сообщалось, что второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов ENBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Как уточнил представитель финансово-кредитной организации, ограничения были введены из-за поступившей «директивы ЕС». При этом для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, исключений не предусмотрено.

Также стало известно, что кипрские банки в течение двух месяцев закроют счета четырех тысяч российских клиентов, не проживающих постоянно на острове. По данным газеты «Филетефтерос», такое решение не связано с санкциями, меры принимаются для улучшения репутации кипрского банковского сектора.