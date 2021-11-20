Польша допустила закрытие границ с Белоруссией из-за мигрантов

В Польше не исключают возможности полного закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения миграционного кризиса. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передаёт РИА Новости. В настоящий момент закрыт только один автодорожный пункт пропуска «Кузница». По данным премьер-министра Польши, численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч человек.

Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши, — рассказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине.

Моравецкий добавил на своей странице в Twitter, что президент Белоруссии Александр Лукашенко развязал гибридную войну против Евросоюза. По мнению польского политика, произошла крупнейшая за 30 лет попытка дестабилизировать Европу при помощи мигрантов.

Польша не поддастся шантажу и сделает всё возможное для защиты границ Евросоюза. Польше, Латвии, Литве, Эстонии нужна поддержка. Мы должны вместе защитить Европу, — написал польский политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия пытается расширить конфликт Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов. С этой целью концентрируются войска около Украины, а также используются поставки сырья и «Северный поток — 2». При этом он добавил, что Польша не держит в уме наступательные действия.