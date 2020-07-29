Половину выведенных из ФРГ военных США отправят в другие страны Европы

Примерно половина из 12 тысяч американских военнослужащих, выводимых с территории Германии, будет переброшена в другие страны Европы.
Об этих планах Пентагона агентству Reuters
По словам собеседника, процесс передислокации может занять достаточно долгое время. На его планирование уйдёт несколько месяцев, а реализация может занять годы, сообщает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность находящихся в Германии военных в начале июня. В качестве основной причины он назвал задолженность Берлина по платежам в НАТО.
Как писал NEWS.ru, власти четырёх земель ФРГ высказались против ухода американских военнослужащих. Они опасаются, что это нанесёт экономический ущерб военным базам и прилегающим к ним территориям.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен