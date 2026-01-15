Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:55

«Половину украдут»: военэксперт ответил, насколько ВСУ хватит кредита ЕС

Военэксперт Дандыкин: ВСУ хватит кредита Евросоюза максимум на год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кредит Евросоюза, выделяемый для поддержки Вооруженных сил Украины, будет израсходован максимум за год, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, даже при условии сохранения части средств, подобных объемов финансирования недостаточно для покрытия огромных расходов на линии фронта.

Что касается некоторых особо важных систем, таких как HIMARS, — у ЕС нет возможности обеспечить подобным оружием ВСУ. Однако немцы стараются, Rheinmetall работает. Я думаю, что сумма €90 млрд огромная, но из нее половину украдут. В Европе тоже бывалые, просто так не будут давать деньги. Даже если останется €50 млрд, этого хватит ВСУ максимум на год, расход огромный. Линия соприкосновения больше 1 тыс. км. Соответственно без американской помощи, без Patriot и ракет маловероятно, что они справятся, — пояснил Дандыкин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко осудил утвержденный Еврокомиссией план выделения кредитов Украине. По его словам, любое утверждение, что время работает против России, игнорирует реальное военное, экономическое и географическое положение дел.

