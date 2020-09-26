Полмиллиона акул могут убить ради вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/75384ea4-01a3-11eb-8904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/Global Look Press

Эксперты группы защитников акул Shark Allies сообщили, что около 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от COVID-19. Сквален, вырабатываемый в печени акул, является составной частью потенциальных британских вакцин против коронавируса.

Как пишет газета Telegraph, британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline использует сквален для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа. В мае компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса. По подсчётам зоозащитников, ради прививки всех людей в мире вакциной, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул. А в связи с тем, что каждому человеку понадобится повторная вакцинация, это число удвоится. При этом, представитель компании GlaxoSmithKline заявил, что компания «придерживается принципов охраны окружающей среды и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья».

Ранее сообщалось, что власти Великобритании заключили соглашение с двумя фармкомпаниями: французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline, на поставку 60 млн доз разрабатываемой ими вакцины против COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз договорился о приобретении 300 млн доз вакцины от коронавируса совместного производства французской компании Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK), исследования которой ещё не были завершены. Заказанный препарат ещё проходит клинические испытания. Ожидается, что окончательно вакцина будет зарегистрирована не раньше 2021 года.

Британский эпидемиолог по инфекционным заболеваниям, профессор Университета Эдинбурга Марк Вулхаус отметил, что любые самые эффективные меры по сдерживанию коронавируса не помогут его победить, поэтому до тех пор, пока не будет изобретена вакцина или предложена альтернатива, предотвратить новые волны вспышек COVID-19 не получится.