ЕС заказал 300 млн доз неподтверждённой пока вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/7941c832-f9b4-11ea-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Евросоюз договорился о приобретении 300 млн доз вакцины от коронавируса совместного производства французской компании Sanofi и британской GlaxoSmithKline (GSK), исследования которой ещё не были завершены.

Ещё один шаг ближе к реализации безопасной и устойчивой стратегии выхода из кризиса для граждан ЕС и мира, — прокомментировала информацию о сделке комиссар здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес, пишет издание «Аргументы недели».

Отмечается, что заказанные препарат ещё проходит клинические испытания. Ожидается, что окончательно вакцина будет зарегистрирована не раньше 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что европейские СМИ критиковали ЕС за заказ слишком малого количества вакцин от коронавируса по сравнению с Британией и США.