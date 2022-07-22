Политолог заявил, что соглашение по вывозу зерна не принесет выгоды Киеву Политолог Михайлов заявил, что соглашение по вывозу зерна не принесет выгоды Киеву

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море, чтобы вывезти зерно, однако это решение было продиктовано Западом, его нельзя назвать выгодным для Киева, считает политолог Евгений Михайлов. По его мнению, Украина хотела получить от этих переговоров гораздо больше, передает «360».

Сами переговоры, на мой взгляд, были невыгодными для самой Украины. Она хотела получить от переговорного процесса по вывозу зерна гораздо больше. Она играла на этом, увеличивала [в своих заявлениях] в разы наличие зерна, [говорила] о миллионах тонн, которых не существует. Обязательства эти у Украины выполняются только потому, что в этом заинтересованы страны Запада, — заверил Михайлов.

Он считает, что вывоз украинского зерна ненадолго разрядит обстановку, сейчас Киев выполняет свои обязательства. Михайлов предположил, что в ближайшем будущем Киев будет высказывать все больше недовольства действиями западных партнеров. Политолог уточнил, что имеет в виду не Соединенные Штаты, а Евросоюз. Он напомнил, что европейские страны серьезно пострадали от антироссийских санкций.

Европа уже начинает проседать от своих же санкций. Параллельно вводя новые санкции, пытается облегчить старые, — резюмировал Михайлов.

Ранее Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны следом подписать представители Турции, ООН и России.